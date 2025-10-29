Российские ученые разработали упрочненный стеклобетон

Опубликовано 29 октября 2025, 23:091 мин.
Российские ученые разработали упрочненный стеклобетонТехнология сокращает выбросы углекислого газа
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Сибирского федерального университета создали технологию упрочнения стеклобетона — современного композитного материала на основе тонкомолотого стекла и обожженной извести. Разработка позволяет значительно повысить прочность материала и сократить выбросы CO2 при производстве.
© Ferra.ru
Технология включает три этапа: механоактивацию, термическую обработку и влагообработку. Использование обожженной извести с температурой обжига 1100 градусов Цельсия вместо традиционного цемента, требующего 1500 градусов, снижает энергозатраты и углеродный след.
Масса добавляемых извести и тонкомолотого стекла сопоставима с массой цемента в обычных смесях. Это делает производство более экологичным и позволяет утилизировать отходы стекольной промышленности.
Упрочненный стеклобетон может заменить традиционные цементные вяжущие в строительстве, отметили в ведомстве.