Российские ученые разработали упрочненный стеклобетон

Технология включает три этапа: механоактивацию, термическую обработку и влагообработку. Использование обожженной извести с температурой обжига 1100 градусов Цельсия вместо традиционного цемента, требующего 1500 градусов, снижает энергозатраты и углеродный след.

Масса добавляемых извести и тонкомолотого стекла сопоставима с массой цемента в обычных смесях. Это делает производство более экологичным и позволяет утилизировать отходы стекольной промышленности.

Упрочненный стеклобетон может заменить традиционные цементные вяжущие в строительстве, отметили в ведомстве.