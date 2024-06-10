Российские ученые разработали устройства для мониторинга водоемов

Опубликовано 10 июня 2024, 17:15
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Российские ученые разработали устройства для мониторинга водоемовОт загрязнений
Ученые Псковского государственного университета (ПсковГУ) и Московского государственного университета (МГУ) представили инновационные устройства для дистанционного контроля за экологическим состоянием водоемов. В рамках программы «Приоритет 2030» созданы приборы, которые позволяют оперативно выявлять загрязнения, включая гербициды.
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Серия устройств разработана на основе флуориметра, способного измерять флуоресценцию хлорофилла фитопланктона, что оценивает активность водорослей. Это позволяет выявлять отклонения показателей и оперативно оповещать экологов о возможных проблемах.
Представлены три устройства: лабораторное оборудование, мобильная установка и комплекс для длительных полевых измерений. Они обеспечивают широкий функционал для мониторинга экологии водоемов и передачи данных в реальном времени непосредственно в лаборатории. Эти инновационные приборы помогут ученым и экологам эффективно контролировать состояние водных объектов и оперативно реагировать на возможные угрозы для окружающей среды.