Российские ученые разработали устройства для мониторинга водоемов

Серия устройств разработана на основе флуориметра, способного измерять флуоресценцию хлорофилла фитопланктона, что оценивает активность водорослей. Это позволяет выявлять отклонения показателей и оперативно оповещать экологов о возможных проблемах.

Представлены три устройства: лабораторное оборудование, мобильная установка и комплекс для длительных полевых измерений. Они обеспечивают широкий функционал для мониторинга экологии водоемов и передачи данных в реальном времени непосредственно в лаборатории. Эти инновационные приборы помогут ученым и экологам эффективно контролировать состояние водных объектов и оперативно реагировать на возможные угрозы для окружающей среды.