Российские ученые разработают бесшумный матрас для лежачих больных

Этот матрас поможет предотвратить пролежни, улучшить кровоток и обеспечить комфортное положение больного. Благодаря использованию актуаторов, устройство не создает лишнего шума, что делает его более пригодным для использования в медицинских учреждениях.

Кроме того, разработанная технология может быть применена и в других сферах, например, для создания массажных накидок для водителей. Это позволит снять мышечное напряжение и улучшить комфортность долгих поездок.

Ожидается, что прототип матраса будет готов к испытаниям к концу 2024 года. Ученые также работают над оптимизацией актуаторов и системы управления для обеспечения их компактности и эффективности.

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