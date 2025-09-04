Российские ученые разработают чип для мгновенного анализа крови

Забор крови по-прежнему будет осуществлять человек, но весь последующий анализ выполнит компактный аппарат. Это может ускорить диагностику в ситуациях, когда важно быстро получить информацию о состоянии пациента.

Разработка ведётся в рамках общего тренда по внедрению новых технологий на Дальнем Востоке. Учёные активно используют искусственный интеллект в различных областях — от медицины до океанологии. Например, сотрудники Ботанического сада применяют ИИ для отслеживания изменений популяций растений, оценки их роста и заболеваний.

Отдельное внимание уделяется созданию беспилотных аппаратов. Как отметил Кульчин, они делятся на три типа: летающие, надводные и подводные. Дальневосточное отделение РАН имеет более чем 40-летний опыт разработки автономных подводных аппаратов.

Создано более 20 видов таких беспилотников, которые используются для поиска затонувших судов и изучения биологии дна. Сейчас учёные работают над наделением аппаратов исполнительскими функциями.