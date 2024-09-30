Российские ученые разработают цифровой двойник человека

Опубликовано 30 сентября 2024, 19:441 мин.
Российские ученые разработают цифровой двойник человекаНовый проект поможет в лечении заболеваний
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) совместно с медицинскими учреждениями России разрабатывают цифровых двойников человека. Цель проекта — прогнозирование патологических изменений после болезней и травм, что позволит улучшить методы лечения.
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Научная группа, состоящая из молодых ученых физико-математического института ПГНИУ и специалистов из медицинских вузов, завершила создание цифровых моделей человеческих органов. Эти модели помогают учитывать индивидуальные особенности пациентов и позволяют прогнозировать возможные изменения, возникающие после различных воздействий, отметили в пресс-службе ведомства.
По словам руководителя проекта, доктора физико-математических наук Марины Барулиной, моделирование органов также содействует определению хирургической тактики и прогнозированию послеоперационных результатов. Разработки уже интегрированы в медицинскую практику для анализа ситуации и принятия врачебных решений.