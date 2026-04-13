Российские ученые разработают гели для лечения аутоиммунных заболеваний

Опубликовано 13 апреля 2026, 19:291 мин.
Российские ученые разработают гели для лечения аутоиммунных заболеванийНосители доставляют лекарство локально
Ученые из Ивановского института химии растворов РАН займутся разработкой специальных гидрогелей. Эти биосовместимые материалы предназначены для лечения аутоиммунных заболеваний. Сейчас многие препараты от таких патологий выпускают в виде таблеток или капсул. У них высокая токсичность и побочные эффекты. Лекарство поражает не только воспаление, но и здоровые ткани.
© Ferra.ru
Новый подход предлагает местное применение. Гель будут наносить прямо на больные участки кожи или воспаленные суставы. Это снижает токсическую нагрузку на организм.
Руководитель проекта Ирина Терехова отметила, что ученые хотят создать стабильные гидрогели с контролируемым высвобождением активного вещества. Используется трансдермальная доставка через кожу. Такая технология обеспечивает локальное действие, постоянную концентрацию препарата и точность дозирования.
Проект получил поддержку Российского научного фонда.