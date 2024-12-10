Российские ученые разработают лекарства с помощью суперкомпьютера

Ученые будут использовать мощный вычислительный кластер университета с производительностью 48 Терафлопс для молекулярного моделирования активных фармацевтических субстанций. Это позволяет создать лекарства, а также разработать средства для их адресной доставки и контролируемого высвобождения. Применение молекулярного моделирования существенно сократит время и затраты на разработку препаратов, отмечает руководитель СКБ Артем Соколов.

Кроме того, этот метод исключает необходимость дорогостоящих экспериментов, так как позволяет рассчитать свойства химических соединений с помощью программного обеспечения. Одной из главных целей проекта является создание противораковых препаратов.