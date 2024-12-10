Российские ученые разработают лекарства с помощью суперкомпьютера

Опубликовано 10 декабря 2024, 22:121 мин.
Российские ученые разработают лекарства с помощью суперкомпьютераИ молекулярного моделирования
В пресс-службе Тульского государственного педагогического университета (ТГПУ) сообщили, что в вузе стартует уникальный проект, в рамках которого молодые ученые будут разрабатывать новые лекарства с использованием суперкомпьютера. Работа будет проводиться на базе студенческого конструкторского бюро (СКБ) при «Центре технологического превосходства», реализующем госпрограмму «Приоритет 2030».
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Ученые будут использовать мощный вычислительный кластер университета с производительностью 48 Терафлопс для молекулярного моделирования активных фармацевтических субстанций. Это позволяет создать лекарства, а также разработать средства для их адресной доставки и контролируемого высвобождения. Применение молекулярного моделирования существенно сократит время и затраты на разработку препаратов, отмечает руководитель СКБ Артем Соколов.
Кроме того, этот метод исключает необходимость дорогостоящих экспериментов, так как позволяет рассчитать свойства химических соединений с помощью программного обеспечения. Одной из главных целей проекта является создание противораковых препаратов.