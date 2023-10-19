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20:36, 19 октября 2023
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Российские ученые разработают отечественные поршни для кораблей

И локомотивов

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации рассказали, что челябинские ученые ведут разработку отечественных поршней для кораблей и локомотивов, предназначенных для замены немецких аналогов, пишет ТАСС.

Российские ученые разработают отечественные поршни для кораблей

© Ferra

Экспериментальная партия поршней планируется протестировать до конца 2023 года.

В рамках программы импортозамещения научный коллектив кафедр "Автомобильный транспорт" и "Двигатели внутреннего сгорания" ЮУрГУ разработал поршень российской конструкции, который станет внешним аналогом зарубежной детали, но усовершенствует свою начинку. … Современная технология позволяет повысить надежность и долговечность двигателей, например, при резком увеличении нагрузки на двигатель или частоты вращения коленчатого вала.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Современные технологии позволяют увеличить надежность и долговечность двигателей, что особенно важно при резком увеличении нагрузки на двигатель или частоты вращения коленчатого вала.

Этот проект направлен на импортозамещение поршней для Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ), который производит высокооборотные двигатели многоцелевого назначения ДМ-185 для различных видов транспорта, включая суда, корабли, железнодорожные локомотивы и спецтехнику для карьеров.

Вместо немецких поршней, производители будут использовать новые отечественные модели, которые отличаются внутренней конструкцией, включая технологию фрикционной сварки для более надежной фиксации двух составляющих поршня.

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