Российские ученые разработают отечественные поршни для кораблей

Современные технологии позволяют увеличить надежность и долговечность двигателей, что особенно важно при резком увеличении нагрузки на двигатель или частоты вращения коленчатого вала.

Этот проект направлен на импортозамещение поршней для Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ), который производит высокооборотные двигатели многоцелевого назначения ДМ-185 для различных видов транспорта, включая суда, корабли, железнодорожные локомотивы и спецтехнику для карьеров.

Вместо немецких поршней, производители будут использовать новые отечественные модели, которые отличаются внутренней конструкцией, включая технологию фрикционной сварки для более надежной фиксации двух составляющих поршня.