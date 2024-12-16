Российские ученые разработают персонализированные препараты генной терапии

На сегодняшний день эти разработки имеют статус научных проектов и активно ведутся в Кулаковском центре акушерства и гинекологии. Уже доказана эффективность подхода, что даёт надежду на широкое внедрение таких технологий в будущем.

Кроме того, в России активно развивается направление геномного анализа. В рамках пилотных проектов применяются неинвазивный пренатальный скрининг, позволяющий выявлять генетические аномалии у плода, и селективный скрининг, при котором врачи на основе клинических данных могут назначить пациенту полное геномное секвенирование.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко добавил, что в этом году начинается строительство двух научно-производственных центров. Один из них будет базироваться на Научном центре акушерства и гинекологии имени Кулакова и сосредоточится на создании клеточных продуктов. Второй центр появится на базе РНИМУ имени Пирогова и займётся производством инновационных препаратов, включая геннотерапевтические.