Российские ученые разработают солнечные панели для космоса

Одной из ключевых задач проекта является исследование радиационной стойкости солнечных батарей и аккумуляторов. Когда будет готов опытный образец, его отправят на тестирование на низкую околоземную орбиту.

Эта работа призвана решить сложные проблемы, стоящие перед созданием солнечных батарей для космических аппаратов. Она требует значительных ресурсов и квалифицированных специалистов, но российская команда ученых надеется на прорыв в этой области.