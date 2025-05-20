Российские ученые разработают световой метод выявления рака

Опубликовано 20 мая 2025, 13:531 мин.
Российские ученые разработают световой метод выявления ракаТехнология определит границы опухоли практически моментально
Российские ученые работают над новой технологией, которая позволит хирургам мгновенно определять границы злокачественных опухолей во время операций. В отличие от традиционной гистологии, требующей многочасовой подготовки образцов, метод основан на анализе оптических свойств тканей.
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Как пояснил ведущий специалист в области биофотоники Валерий Тучин, технология использует разную скорость диффузии (проникновения) веществ в здоровых и пораженных тканях. Достаточно поместить образец биопсии на стекло с специальным раствором и проанализировать распределение молекул с помощью камеры или измерительного прибора.
Сейчас ученые собирают статистику различий между здоровыми и опухолевыми тканями, а также подбирают оптимальные маркерные молекулы для анализа. Разработка значительно ускорит процесс принятия решений во время операций, когда критически важно быстро определить границы новообразования.