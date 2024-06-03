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В России
Опубликовано 03 июня 2024, 19:30
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Российские ученые разработают технологии сварки с помощью роботов

Для автоматизации сварочных операций
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза занимаются разработкой интеллектуальных технологий программирования промышленных манипуляторов для автоматизации сварочных операций на предприятиях.
Российские ученые разработают технологии сварки с помощью роботов

© Ferra.ru

Программа, над которой работают ученые, использует компьютерное зрение и лазерный датчик для точного определения расположения детали и автоматической коррекции траектории сварки. Благодаря этому, робот сможет работать без участия человека, что упростит процесс и позволит перейти к мелкосерийной сварке без вызова программиста каждый раз, отметили в пресс-службе.

Сварочные роботы позволяют выполнять сложные операции сварки непрерывно в течение суток, обеспечивая высокую производительность и качество швов без дополнительной обработки. Они могут работать с материалами различной сложности и обладают широким спектром применения в промышленности.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#разработка
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#роботы