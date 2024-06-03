Российские ученые разработают технологии сварки с помощью роботов

Программа, над которой работают ученые, использует компьютерное зрение и лазерный датчик для точного определения расположения детали и автоматической коррекции траектории сварки. Благодаря этому, робот сможет работать без участия человека, что упростит процесс и позволит перейти к мелкосерийной сварке без вызова программиста каждый раз, отметили в пресс-службе.

Сварочные роботы позволяют выполнять сложные операции сварки непрерывно в течение суток, обеспечивая высокую производительность и качество швов без дополнительной обработки. Они могут работать с материалами различной сложности и обладают широким спектром применения в промышленности.