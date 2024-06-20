Российские ученые разработают универсальную вакцину против инфекций

Опубликовано 20 июня 2024, 17:10
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Российские ученые разработают универсальную вакцину против инфекцийИсследования займут 10 лет
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые центра сделали первый шаг к созданию универсальной вакцины против инфекционных заболеваний с быстро меняющейся антигенной структурой, включая коронавирус.
Учёные центра осваивают технологии, позволяющие идентифицировать у вирусов константные фрагменты белков, универсальные для всех штаммов ковида и вируса гриппа. В будущем планируется разработка вакцин, которые будут индуцировать антитела с высокой нейтрализующей специфичностью, отметил Гинцбург.
Уже получены первые рентгеноструктурные изображения взаимодействия антител с белками COVID-19. Следующим этапом станет разработка вакцин против гриппа и ВИЧ. Эти исследования займут около 10 лет, но открывают новые горизонты в области иммунологии, добавил Александр Гинцбург.