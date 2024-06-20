Российские ученые разработают универсальную вакцину против инфекций

Учёные центра осваивают технологии, позволяющие идентифицировать у вирусов константные фрагменты белков, универсальные для всех штаммов ковида и вируса гриппа. В будущем планируется разработка вакцин, которые будут индуцировать антитела с высокой нейтрализующей специфичностью, отметил Гинцбург.

Уже получены первые рентгеноструктурные изображения взаимодействия антител с белками COVID-19. Следующим этапом станет разработка вакцин против гриппа и ВИЧ. Эти исследования займут около 10 лет, но открывают новые горизонты в области иммунологии, добавил Александр Гинцбург.