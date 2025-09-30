Российские ученые синтезировали новые соединения против оспы

Существующие препараты против оспы имеют ограниченную эффективность против некоторых штаммов и не всегда справляются с повторным заражением. Новые соединения на основе оксадиазолонов продемонстрировали низкую токсичность для клеток и высокую противовирусную активность, отметили в пресс-службе.

Эксперименты и компьютерное моделирование позволили установить механизм действия веществ. Они воздействуют на поздних стадиях вирусного цикла, влияя на белки, участвующие в формировании вирусных оболочек. Это позволяет останавливать развитие инфекции.

Полученные результаты указывают на перспективность соединений для создания препаратов широкого спектра действия против различных ортопоксвирусов. Исследования проводились с привлечением методов биоинформатики и молекулярного моделирования.