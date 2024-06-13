Российские ученые смоделировали сжатие марсианского грунта при ударах метеоритов

Ученые из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН), Объединенного института высоких температур и Института космических исследований использовали песок, подобный марсианскому грунту по плотности и гранулометрии. Эксперименты показали, что при высоких давлениях, типичных для ударов метеоритов на Марсе, изменяется структура фронтов ударных волн, добавили в пресс-службе.

Ученые отмечают, что полученные данные позволяют более точно предсказывать поведение сыпучих геологических сред при метеоритных соударениях, что важно для понимания истории и геологии планеты Марс.