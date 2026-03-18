Российские ученые снизили ошибку прогнозов свойств молекулНовый метод учитывает 3D-структуру веществ

Ученые предложили использовать 3D-графовые нейронные сети, которые учитывают пространственное строение молекулы. Это позволяет получать результат за доли секунды. Для обучения моделей они собрали базу данных nablaColors-3D, куда вошли экспериментальные сведения об оптических свойствах веществ в разных растворителях и их трехмерные структуры.

Исследователи проверили несколько моделей, работающих с геометрией молекул, включая PaiNN, DimeNet++ и UniMol+. Их точность сравнивали с подходами, которые учитывают только химические связи. Качество оценивали по средней ошибке в определении длины волны. Лучший метод без учета геометрии ошибался на 24 нанометра, отметили в пресс-службе.

Учет пространственной структуры снизил эту ошибку до 16 нанометров, что более чем на 30 процентов точнее. Для сравнения, традиционный квантово-химический метод TD-DFT давал погрешность около 62 нанометров.