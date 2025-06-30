Российские ученые снизили содержание палладия в катализаторах в 100 раз

Катализатор разработан в Институте органической химии РАН под руководством академика Валентина Ананикова. В его составе — частицы и атомы палладия, нанесенные на особую подложку из углеродного материала, содержащего минимальное количество микропор. Это позволяет металлу максимально взаимодействовать с реагентами и активно участвовать в реакциях кросс-сочетания и гидрирования.

Ранее существующие катализаторы были менее эффективными из-за большого количества микропор, где палладий «застревал» и не участвовал в процессе. Это приводило к перерасходу драгоценного металла и необходимости использовать дорогостоящие подложки с большой площадью поверхности.

Для создания новой подложки ученые использовали гуминовые вещества — отходы производства древесного спирта и других растительных продуктов, которые ранее не применялись в промышленности. После специальной термической обработки с добавлением меламина получился материал с оптимальными характеристиками для катализаторов.