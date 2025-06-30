В России
Опубликовано 30 июня 2025, 21:52
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Российские ученые снизили содержание палладия в катализаторах в 100 раз

Новый катализатор ускоряет производство лекарств
Российские материаловеды создали инновационный катализатор на основе палладия и углерода, который содержит в сто раз меньше драгоценного металла по сравнению с существующими аналогами. При этом он эффективно ускоряет важные химические реакции, необходимые для изготовления лекарств, пестицидов и пластмассовых компонентов.
Российские ученые снизили содержание палладия в катализаторах в 100 раз

© Ferra.ru

Катализатор разработан в Институте органической химии РАН под руководством академика Валентина Ананикова. В его составе — частицы и атомы палладия, нанесенные на особую подложку из углеродного материала, содержащего минимальное количество микропор. Это позволяет металлу максимально взаимодействовать с реагентами и активно участвовать в реакциях кросс-сочетания и гидрирования.

Ранее существующие катализаторы были менее эффективными из-за большого количества микропор, где палладий «застревал» и не участвовал в процессе. Это приводило к перерасходу драгоценного металла и необходимости использовать дорогостоящие подложки с большой площадью поверхности.

Для создания новой подложки ученые использовали гуминовые вещества — отходы производства древесного спирта и других растительных продуктов, которые ранее не применялись в промышленности. После специальной термической обработки с добавлением меламина получился материал с оптимальными характеристиками для катализаторов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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