Российские ученые снизят выбросы парниковых газов с помощью нового удобрения

Биоуголь, получаемый из отработанных грибных блоков, представляет собой смесь растительного происхождения, прошедшую термическую обработку.

Разработанная технология позволит грибным фермам избавиться от необходимости складировать отходы на больших территориях, что также негативно влияет на окружающую среду.

Сейчас проект находится на стадии реализации. С помощью гранта Фонда содействия инновациям в размере 500 тыс. рублей ученые проводят полевые исследования и изучают свойства нового удобрения.

Ожидается, что разработка поможет сделать грибное производство более экологичным и позволит решить проблему утилизации отходов.