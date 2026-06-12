В России
Опубликовано 12 июня 2026, 08:48
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Российские ученые сохранили опухолевую ткань вне организма до 10 дней

Метод поможет тестировать лечение в лаборатории
Российские исследователи смогли поддерживать жизнеспособность ткани семиномы вне организма в течение 10 дней. Разработку создали специалисты Сеченовского университета вместе с коллегами, применив технологию EVOC, или Ex Vivo Organ Culture.
Российские ученые сохранили опухолевую ткань вне организма до 10 дней

© Ferra.ru

Метод позволяет выращивать фрагменты опухоли в лабораторных условиях с сохранением ее структуры и взаимодействия клеток. Это может помочь заранее проверять варианты противоопухолевой терапии и выбирать подходящие препараты до назначения пациенту, сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее подобные модели чаще сохранялись около 5 или 7 дней. Исследование показало, что при работе с семиномой сохраняются также элементы микроокружения опухоли, включая клеточные компоненты. Ученые считают, что технология может быть полезна для изучения персонализированного лечения.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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