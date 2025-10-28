Российские ученые составили геологическую карту долины на Марсе

Исследование выявило два периода флювиальной активности, связанной с водными потоками. В ноахийский период до 3,7 миллиарда лет назад сформировались русла на склонах древнего вулкана. В гесперийский период от 3,7 до 3 миллиардов лет назад образовались долины Ниргал и Хер Дешер с выходами глинистых минералов.

Ученые предположили, что удары метеоритов или вулканическая активность вызывали потепления, приводящие к таянию льда. Образовавшиеся водные потоки оставили сеть русел, сохранившихся до настоящего времени, отметили в пресс-службе.

Дальнейшие исследования будут сосредоточены на изучении глинистых отложений в марсианских долинах. Анализ особенностей их залегания, морфологии и минерального состава позволит определить время образования и процессы формирования этих структур.