Российские ученые составили портрет молодого инфарктника

Российские ученые составили портрет молодого инфарктникаИм является мужчина 45 лет
Учёные Института клинической медицины Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского составили портрет молодого инфарктника на основе результатов исследования особенностей инфаркта миокарда, который произошел в молодом возрасте, пишет Наука.рф.
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Согласно исследованию,молодой инфарктник представляет из себя мужчину 45 лет. «Молодой» инфаркт у женщин случается реже, з асчет того, что эстроген защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.
У пациентов с инфарктом артериальное давление в частых случаях находилось в норме, но страдали ожирением и курили около 30%.
Также в результате исследование выяснилось, что 75% солодых людей во время инфаркта чувствовали сильную боль в грудной клетке, в животе, в области пупка, а также в правом подреберье. Пожилые пациенты подобные симптомы испытывают реже.
Оценка клинических особенностей острого инфаркта миокарда у молодых пациентов в сравнении с пациентами среднего и пожилого возраста в будущем поможет проще и быстрее диагностировать молодеющие патологии сердца и найти пути своевременной профилактики.