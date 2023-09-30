Российские ученые составили портрет молодого инфарктника

Согласно исследованию,молодой инфарктник представляет из себя мужчину 45 лет. «Молодой» инфаркт у женщин случается реже, з асчет того, что эстроген защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

У пациентов с инфарктом артериальное давление в частых случаях находилось в норме, но страдали ожирением и курили около 30%.

Также в результате исследование выяснилось, что 75% солодых людей во время инфаркта чувствовали сильную боль в грудной клетке, в животе, в области пупка, а также в правом подреберье. Пожилые пациенты подобные симптомы испытывают реже.