Российские ученые создадут 3D-модели петроглифов озера Канозера

Опубликовано 03 апреля 2026, 23:161 мин.
Российские ученые создадут 3D-модели петроглифов озера КанозераСмысл древних рисунков на скалах пока не расшифрован
Доктор исторических наук, профессор РАН, директор Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Андрей Поляков Андрей Поляков сообщил о планах по созданию трехмерных моделей наскальных рисунков на озере Канозеро. Петроглифам на Кольском полуострове недавно исполнилось 25 лет с момента открытия, но их смысл до сих пор не расшифрован.
Археологи сделают 3D-модели камней с изображениями. Поскольку рисунки нанесены не на плоскость, на скалах есть выбоины, трещины и цветовые элементы, которые древние художники использовали как часть композиции. Объемные модели позволят изучать все это в камеральных условиях.
Экспедиция 2026 года также займется технологией создания рисунков: какими инструментами и способами их выбивали. Трехмерные изображения будут исследовать с помощью фотограмметрии. Кроме того, в этом году институт организует экспедиции в Арктику и на реку Яну для изучения древних стоянок.