Российские ученые создадут 3D-модели петроглифов озера Канозера

Археологи сделают 3D-модели камней с изображениями. Поскольку рисунки нанесены не на плоскость, на скалах есть выбоины, трещины и цветовые элементы, которые древние художники использовали как часть композиции. Объемные модели позволят изучать все это в камеральных условиях.

Экспедиция 2026 года также займется технологией создания рисунков: какими инструментами и способами их выбивали. Трехмерные изображения будут исследовать с помощью фотограмметрии. Кроме того, в этом году институт организует экспедиции в Арктику и на реку Яну для изучения древних стоянок.