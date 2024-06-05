Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 05 июня 2024, 18:04
1 мин.

Российские ученые создадут цифровой гербарий лекарственных растений

С их 3D-моделями
В пресс-службе Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что специалисты из Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА) имени Филиппова приступили к разработке цифрового гербария лекарственных растений. Этот проект входит в рамки программы «Приоритет 2030. Дальний Восток».
Российские ученые создадут цифровой гербарий лекарственных растений

© Ferra.ru

Планируется оцифровать около 2 тысяч образцов, что позволит получить максимально полную информацию о лекарственных растениях региона. Система будет соответствовать мировым стандартам баз данных, а также использоваться для создания обучающих курсов, включая VR-технологии.

Цифровой гербарий создается в Лаборатории оцифровки Научной библиотеки БГСХА. Он содержит описание образцов с более чем 30 характеристиками, дополненных 3D-моделями растений, отметили в пресс-службе ведомства.

Для этого используется специализированное оборудование, включая планетарное сканирование с высоким разрешением, что позволяет изучать растения в мельчайших деталях. Ученые также планируют исследовать архивные коллекции и проводить новые экспедиции для расширения базы данных.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#наука
,
#технологии