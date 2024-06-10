Российские ученые создадут энергоэффективные лазеры

В пресс-службе вуза отметили, что эти лазеры будут применяться в медицине для диагностики, исследовании новых материалов и контроле химических процессов в промышленности. К концу 2026 года команда исследователей должна создать экспериментальные образцы короткоимпульсных источников лазерного излучения ближнего ИК-диапазона.

Лазеры найдут применение в измерении дистанций, создании 3D-сканеров крупных объектов, а также в спектроскопии для медицинской диагностики и исследования физических и химических свойств материалов. Новая технология обещает повысить точность и эффективность в различных отраслях.