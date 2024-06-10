Российские ученые создадут энергоэффективные лазеры

Опубликовано 10 июня 2024, 19:30
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Российские ученые создадут энергоэффективные лазерыПри поддержке грантом
В Новосибирском государственном университете (НГУ) сообщили о планах по разработке узкополосных высокочастотных импульсных лазеров для инфракрасного диапазона, поддерживаемой грантом РНФ. Проект, рассчитанный на три года, планируется завершить к 2027 году.
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В пресс-службе вуза отметили, что эти лазеры будут применяться в медицине для диагностики, исследовании новых материалов и контроле химических процессов в промышленности. К концу 2026 года команда исследователей должна создать экспериментальные образцы короткоимпульсных источников лазерного излучения ближнего ИК-диапазона.
Лазеры найдут применение в измерении дистанций, создании 3D-сканеров крупных объектов, а также в спектроскопии для медицинской диагностики и исследования физических и химических свойств материалов. Новая технология обещает повысить точность и эффективность в различных отраслях.