Российские ученые создадут ИИ, неотличимый от человека

Как говорится в докладе, подготовленном экспертами NtechLab и Центром развития гуманитарных технологий «Новая эра», в стране уже работают научные коллективы, создающие ИИ с ролевыми моделями поведения и эмпатией. Однако такие системы остаются исключительно имитацией — речь о настоящем сознании пока не идет.

При этом большинство экспертов уверены, что стремление наделить ИИ настоящей «душой» или сознанием выходит за рамки этики. Главной задачей остается не создание личности, а безопасная и контролируемая интеграция подобных технологий в общество.