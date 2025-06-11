Российские ученые создадут ИИ, неотличимый от человека

Опубликовано 11 июня 2025, 17:121 мин.
Российские ученые создадут ИИ, неотличимый от человекаСогласно докладу
Российские ученые разрабатывают искусственный интеллект (ИИ), который в будущем может полностью имитировать поведение человека. По мнению специалистов, уже в ближайшие годы отличить такой ИИ от настоящего собеседника станет практически невозможно.
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Как говорится в докладе, подготовленном экспертами NtechLab и Центром развития гуманитарных технологий «Новая эра», в стране уже работают научные коллективы, создающие ИИ с ролевыми моделями поведения и эмпатией. Однако такие системы остаются исключительно имитацией — речь о настоящем сознании пока не идет.
При этом большинство экспертов уверены, что стремление наделить ИИ настоящей «душой» или сознанием выходит за рамки этики. Главной задачей остается не создание личности, а безопасная и контролируемая интеграция подобных технологий в общество.