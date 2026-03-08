Российские ученые создадут лекарства из редких тропических растений

Опубликовано 08 марта 2026, 13:161 мин.
Российские ученые создадут лекарства из редких тропических растенийСовместно с коллегами из Индонезии
Ученые Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и Бандунгский технологический институт запустили совместную лабораторию «Экватор». В ней российские и индонезийские исследователи займутся созданием инновационных систем доставки лекарств: наноэмульсий, наносуспензий и ламеллярных эмульсий для лечения заболеваний кожи.
Ученые планируют использовать экстракты редких тропических растений, к которым получат доступ благодаря фитохимической базе Индонезии. Эти компоненты будут вводить в современные носители, чтобы адресно доставлять активные вещества и контролировать их высвобождение.
Особое внимание уделят ламеллярным эмульсиям, которые имитируют структуру клеточных мембран и помогают восстанавливать кожный барьер. В Сеченовском университете уже есть опыт создания такой эмульсии для дерматологии. Идея лаборатории родилась после стажировки российских ученых в Индонезии осенью 2025 года.