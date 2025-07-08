Российские ученые создадут магнитный зонд для удаления почечных камней

Устройство работает по принципу магнитного захвата. Специальный полимерный состав, удерживаемый магнитными силами, «приклеивает» камни размером менее 2 мм. Затем зонд извлекают через эндоскоп, повторяя процедуру при необходимости.

Проблема мелких почечных камней актуальна — они остаются после дробления и часто становятся причиной рецидивов. Современные методы неэффективны для образований в нижней части почечной лоханки.

Разработка МАИ отличается от зарубежных аналогов. В США и Австрии экспериментируют с магнитными гидрогелями, но такой подход создает дополнительную нагрузку на почки. Российская технология использует точечное воздействие.

Ученые уже провели первые испытания на кристаллах оксалата кальция — самом распространенном виде почечных камней. Сейчас идет доработка системы и проверка безопасности материалов. После этого планируется начать доклинические исследования.