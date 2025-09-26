Российские ученые создадут новые молекулы для лекарств

Опубликовано 26 сентября 2025, 22:251 мин.
Российские ученые создадут новые молекулы для лекарствТри из них станут препаратами на основе микроРНК
Заведующая Центральной научно-исследовательской лабораторией Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Елена Удут на Всероссийском форуме «Медицинские университеты в Приоритете-2030» сообщила, что ученые вуза ведут разработку 15 молекул-кандидатов, которые в перспективе могут стать основой для новых лекарственных препаратов.
© Ferra.ru
Три из разрабатываемых молекул представляют собой будущие препараты на основе микроРНК. Как пояснили в университете, создание молекул-кандидатов является начальным этапом фармацевтической разработки. После прохождения полного цикла исследований они могут стать готовыми лекарственными средствами.
По словам ректора СибГМУ Евгения Куликова, в университете внедрили продуктовый подход к научно-технологическому развитию. Это позволяет целенаправленно доводить перспективные разработки до высокого уровня готовности, создавая сквозную систему от идеи до внедрения.
Работа ведется в рамках программы «Приоритет-2030».