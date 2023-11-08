Российские ученые создадут новые полупроводники для 5G

Мы начали крупный проект, который был поддержан грантом Российского научного фонда. Его суть состоит в том, что в следующие три года мы будем разрабатывать специальные подложки кубического карбида кремния на кремнии для роста транзисторных гетероструктур нитрида галлия с высокой подвижностью носителей заряда. Это будет база для создания микроэлектроники нового поколения, которой нет еще нигде в мире.