Российские ученые создадут новый метод лечения синдрома визуального снега

Поскольку до сих пор не разработан эффективный медикаментозный метод лечения синдрома визуального снега, исследователи решили применить ТМС для коррекции симптомов. Метод уже показал свою эффективность в неврологии, психиатрии и реабилитации.

Главный исследователь проекта Евгений Соколов отметил, что их работа — крупнейшее в мире исследование по этому заболеванию. В рамках проекта используется ритмическая ТМС и клинические методы для оценки ее эффективности. Ученые надеются, что воздействие магнитным полем поможет уменьшить функциональные зрительные расстройства, связанные с этим синдромом.