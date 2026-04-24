Российские ученые создадут панель биомаркеров старения по 15 механизмам

Опубликовано 24 апреля 2026, 20:591 мин.
Российские ученые создадут панель биомаркеров старения по 15 механизмамАнализ крови покажет не календарный, а биологический возраст организма
В России разрабатывают панель биомаркеров старения, охватывающую до 15 различных механизмов. Об этом сообщил директор Института биологии старения Алексей Москалев. Биомаркеры — это измеримые признаки, которые показывают, как стареют клетки и ткани, в отличие от календарного возраста. Работа выполняется в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».
Сейчас по программе госгарантий доступны только семь механизмов. Новая разработка будет оценивать активность генов, связанных со старением и долголетием, в образцах крови. У проекта появился индустриальный партнер, готовый создать массовую систему. Москалев отметил, что старение — сложный процесс на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях. Его уже можно измерять и замедлять.
Цель ученых — не просто увеличить общую продолжительность жизни, а продлить ее здоровый и активный период. Панель поможет выявлять риски старения на ранних этапах. Разработка ведется в Российском научном центре хирургии имени Петровского.