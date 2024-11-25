Российские ученые создадут разные 50-кубитные квантовые компьютеры

Юнусов пояснил, что работы ведутся сразу по нескольким направлениям, поскольку в мире существует несколько платформ для создания квантовых компьютеров, таких как сверхпроводники, атомы, ионы и фотоны. В России решили не ограничиваться одной платформой, а развивать несколько, чтобы иметь возможность выбрать лучшую для конкретных задач.

Он также подчеркнул, что для успешного создания универсальных квантовых компьютеров необходимо улучшать как количество кубитов, так и их точность. Разные платформы имеют различные уровни точности, что важно для решения специфических задач.