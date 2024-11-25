В России
Опубликовано 25 ноября 2024, 20:23
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Российские ученые создадут разные 50-кубитные квантовые компьютеры

До конца 2024 года
Руслан Юнусов, советник генерального директора «Росатома» и сооснователь Российского квантового центра сообщил, что российские ученые к концу текущего года могут создать три квантовых компьютера мощностью 50 кубитов. Он отметил, что планируется создать два компьютера — на атомной и ионной платформах, а также возможно появление дополнительных устройств.
Российские ученые создадут разные 50-кубитные квантовые компьютеры

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Юнусов пояснил, что работы ведутся сразу по нескольким направлениям, поскольку в мире существует несколько платформ для создания квантовых компьютеров, таких как сверхпроводники, атомы, ионы и фотоны. В России решили не ограничиваться одной платформой, а развивать несколько, чтобы иметь возможность выбрать лучшую для конкретных задач.

Он также подчеркнул, что для успешного создания универсальных квантовых компьютеров необходимо улучшать как количество кубитов, так и их точность. Разные платформы имеют различные уровни точности, что важно для решения специфических задач.