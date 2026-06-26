Российские ученые создадут регламент тушения битума

Опубликовано 26 июня 2026, 15:231 мин.
Российские ученые создадут регламент тушения битумаНовая технология прошла испытания
Ученые Томского политехнического университета совместно со специалистами МЧС России создают первый отечественный регламент для тушения возгораний битума в резервуарах. Такой документ необходим из-за особенностей горения этого нефтепродукта. Проект реализуется при поддержке программы «Приоритет-2030», пишет ТАСС.
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Ранее специалисты ТПУ разработали состав для тушения нефтепродуктов на основе искусственного газового гидрата углекислого газа и поверхностно-активного вещества. При применении технологии углекислый газ снижает концентрацию кислорода, а пена создает охлаждающий слой. Метод позволяет сократить время тушения примерно в 1,5 раза.
Разработка уже прошла испытания на открытых очагах и адаптируется для вертикальных стальных резервуаров объемом 300 и 5000 кубометров. Расчеты показали соответствие нормативному времени тушения в 10 минут.
В дальнейшем ученые планируют объединить систему с искусственным интеллектом для раннего обнаружения пожаров и автоматического запуска тушения.