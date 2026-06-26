Российские ученые создадут регламент тушения битума

Ранее специалисты ТПУ разработали состав для тушения нефтепродуктов на основе искусственного газового гидрата углекислого газа и поверхностно-активного вещества. При применении технологии углекислый газ снижает концентрацию кислорода, а пена создает охлаждающий слой. Метод позволяет сократить время тушения примерно в 1,5 раза.

Разработка уже прошла испытания на открытых очагах и адаптируется для вертикальных стальных резервуаров объемом 300 и 5000 кубометров. Расчеты показали соответствие нормативному времени тушения в 10 минут.

В дальнейшем ученые планируют объединить систему с искусственным интеллектом для раннего обнаружения пожаров и автоматического запуска тушения.