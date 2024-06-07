Российские ученые создадут сенсоры для анализа жидкости по ее испарению

Руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Владимир Андрющенко, отмечает, что для устройств, взаимодействующих с окружающим миром, важны электронные органы чувств, и первые две задачи — электронный «глаз» и «ухо» — уже решены.

Однако создание электронного «носа» и «языка» представляет собой более сложную задачу. Ученые фокусируются на разработке сенсорных приложений для анализа состава газа и жидкости. В экспериментах исследуется динамика испарения капель на подложках с графеновым покрытием, которое оказывает влияние на проводимость и чувствительность капель.

Полученная технология может быть применена для диагностики различных заболеваний, связанных с изменениями состава биологических жидкостей, в первую очередь, это касается заболеваний крови.