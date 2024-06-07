В России
Опубликовано 07 июня 2024, 19:01
1 мин.

Российские ученые создадут сенсоры для анализа жидкости по ее испарению

Что поможет в диагностики различных заболеваний
Ученые лаборатории физических основ энергетики Физического факультета Новосибирского Государственного Университета занимаются созданием сенсоров, способных оценивать состав капли биологической жидкости по динамике ее испарения.
Российские ученые создадут сенсоры для анализа жидкости по ее испарению

© Ferra.ru

Руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Владимир Андрющенко, отмечает, что для устройств, взаимодействующих с окружающим миром, важны электронные органы чувств, и первые две задачи — электронный «глаз» и «ухо» — уже решены.

Однако создание электронного «носа» и «языка» представляет собой более сложную задачу. Ученые фокусируются на разработке сенсорных приложений для анализа состава газа и жидкости. В экспериментах исследуется динамика испарения капель на подложках с графеновым покрытием, которое оказывает влияние на проводимость и чувствительность капель.

Полученная технология может быть применена для диагностики различных заболеваний, связанных с изменениями состава биологических жидкостей, в первую очередь, это касается заболеваний крови.