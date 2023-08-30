Российские ученые создадут систему для изучения организма на молекулярном уровне

Российские ученые создадут систему для изучения организма на молекулярном уровнеИсследование поддержано грантом Российского научного фонда
Ученые Ковровской государственной технологической академии им. Дегтярева (КГТА) создают лазерную систему для изучения организма на молекулярном уровне. Аналогов комплекса нет.
Система позволит контролировать лечение, находить очаги заболевания и исследовать биологические процессы организма в динамике. Методом биоимиджинг ткани помечаются флуоресцентными красителями и просвечиваются лазером.
«В настоящее время большой интерес в биотехнологиях представляют именно безоперационные методы исследования живых тканей и организмов, основанные на действии различных физических принципов. Одно из перспективных направлений в данной области — многоцветный двухфотонный флуоресцентный биоимиджинг, который позволяет проникать импульсам излучения в биологическую ткань на глубину до нескольких сантиметров», — рассказал aif.ru руководитель проекта, завкафедрой лазерной физики и технологии КГТА им. Дегтярева Сергей Солохин.
На сегодняшний день, для реализации этой процедуры применяют несколько лазерных излучателей, что коммерчески невыгодно. Поэтому в КГТА предложили концепцию создания комплексной многофункциональной установки на базе одного лазерного излучателя.
Проект получил положительную эскпертную оценку, после чего Российский научный фонд выдал грант для поддержки научно-исследовательских работ.