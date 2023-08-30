Российские ученые создадут систему для изучения организма на молекулярном уровне

Система позволит контролировать лечение, находить очаги заболевания и исследовать биологические процессы организма в динамике. Методом биоимиджинг ткани помечаются флуоресцентными красителями и просвечиваются лазером.

«В настоящее время большой интерес в биотехнологиях представляют именно безоперационные методы исследования живых тканей и организмов, основанные на действии различных физических принципов. Одно из перспективных направлений в данной области — многоцветный двухфотонный флуоресцентный биоимиджинг, который позволяет проникать импульсам излучения в биологическую ткань на глубину до нескольких сантиметров», — рассказал aif.ru руководитель проекта, завкафедрой лазерной физики и технологии КГТА им. Дегтярева Сергей Солохин.

На сегодняшний день, для реализации этой процедуры применяют несколько лазерных излучателей, что коммерчески невыгодно. Поэтому в КГТА предложили концепцию создания комплексной многофункциональной установки на базе одного лазерного излучателя.

Проект получил положительную эскпертную оценку, после чего Российский научный фонд выдал грант для поддержки научно-исследовательских работ.