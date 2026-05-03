Российские ученые создадут систему интуитивного обучени роботов

Российские ученые создадут систему интуитивного обучени роботовНовая технология
© Ferra.ru
По словам участника проекта, студента института «Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность» МАИ Кирилла Котенева, система работает по принципу записи действий оператора. Пользователь вручную перемещает манипулятор по нужной траектории, после чего устройство воспроизводит движения. Положение всех частей фиксируется с частотой 20 раз в секунду, включая скорость выполнения операций.
Сейчас реализованы два типа управления: отслеживание положения при движении и режим включения и выключения инструментов. Например, можно управлять работой сверла или других устройств.
В пресс-службе отметили, что прототип с клешневым захватом проходит тестирование, параллельно ведется работа над точностью, надежностью и удобством использования системы.
Проект ведет команда студентов под руководством старшего преподавателя кафедр «Информационно-управляющие комплексы летательных аппаратов» и «Инфокоммуникации» МАИ Василия Егорова