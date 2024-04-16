Российские ученые создадут систему обезличивания данных

Опубликовано 16 апреля 2024, 18:47
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Российские ученые создадут систему обезличивания данныхДля искусственного интеллекта
Советник по стратегии АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» Петр Ганелин во время 11-ого Южного форума информационной безопасности «Инфофорум-Сочи» сообщил о разработке в России системы обезличивания данных. Эту новую систему предполагается использовать в системах искусственного интеллекта.
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По словам Петра Ганелина, для разработки этой системы используются надежные алгоритмы обезличивания, которые разработала Академия криптографии. В настоящее время уже реализовано шесть таких алгоритмов, и планируется добавление других.
Основная цель этой новой системы — предоставить надежный механизм для обезличивания данных, который можно будет использовать в системах искусственного интеллекта или для создания синтетических данных. По мнению Ганелина, в мире пока нет универсального решения для обезличивания файлов, которые можно было бы использовать для обучения систем искусственного интеллекта.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева