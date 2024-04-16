Российские ученые создадут систему обезличивания данных

По словам Петра Ганелина, для разработки этой системы используются надежные алгоритмы обезличивания, которые разработала Академия криптографии. В настоящее время уже реализовано шесть таких алгоритмов, и планируется добавление других.

Основная цель этой новой системы — предоставить надежный механизм для обезличивания данных, который можно будет использовать в системах искусственного интеллекта или для создания синтетических данных. По мнению Ганелина, в мире пока нет универсального решения для обезличивания файлов, которые можно было бы использовать для обучения систем искусственного интеллекта.