Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 16 апреля 2024, 18:47
1 мин.

Российские ученые создадут систему обезличивания данных

Для искусственного интеллекта
Советник по стратегии АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» Петр Ганелин во время 11-ого Южного форума информационной безопасности «Инфофорум-Сочи» сообщил о разработке в России системы обезличивания данных. Эту новую систему предполагается использовать в системах искусственного интеллекта.
Российские ученые создадут систему обезличивания данных

© Ferra.ru

По словам Петра Ганелина, для разработки этой системы используются надежные алгоритмы обезличивания, которые разработала Академия криптографии. В настоящее время уже реализовано шесть таких алгоритмов, и планируется добавление других.

Основная цель этой новой системы — предоставить надежный механизм для обезличивания данных, который можно будет использовать в системах искусственного интеллекта или для создания синтетических данных. По мнению Ганелина, в мире пока нет универсального решения для обезличивания файлов, которые можно было бы использовать для обучения систем искусственного интеллекта.