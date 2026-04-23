Опубликовано 23 апреля 2026, 16:54
Российские ученые создадут систему «умного» света для растений

Освещение повторяет суточные циклы
В пресс-службе Донского государственного технического университета (ДГТУ) сообщили, что ученые вуза разрабатывают систему управления освещением для теплиц и вертикальных ферм. Она имитирует естественные суточные ритмы. Большинство теплиц до сих пор используют устаревшие лампы или дорогие импортные аналоги, не позволяющие гибко настраивать свет под конкретную культуру.
Система управляется с компьютера и может контролировать десятки светильников одновременно. Используется протокол обмена данными между устройствами. Светильники имеют четыре канала: красный, синий, инфракрасный и белый, что позволяет менять спектр и яркость, отметили в пресс-службе.

Команды передаются через промышленный интерфейс, а отдельный модуль отвечает за управление светом. Параллельно создается блок сбора данных о почве, влажности, давлении и расходе воды. Эти сведения планируют применять для анализа роста растений и построения прогнозных моделей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
