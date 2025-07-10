Российские ученые создадут технологии для миссий на Венеру

Как пояснил Алексей Ненарокомов, и.о. заведующего кафедрой «Космические системы и ракетостроение», главная задача — найти оптимальный баланс между массой аппарата и эффективностью торможения. Ученые предлагают использовать для этого атмосферу Венеры, что позволит снизить энергозатраты, но потребует усиленной теплозащиты.

Для защиты от экстремальных температур (до 500°C) разрабатываются новые теплозащитные экраны из композитных материалов. Их геометрия будет адаптироваться к условиям спуска. Параллельно создаются методы изучения параметров венерианской атмосферы на основе данных первых миссий.

Проект включает компьютерное моделирование и физические эксперименты с использованием специальных установок.

Завершить работы планируется к 2027 году.