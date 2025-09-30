Российские ученые создадут технологию переработки попутного газа

Опубликовано 30 сентября 2025, 23:201 мин.
Российские ученые создадут технологию переработки попутного газаВ рамках программы «Приоритет-2030»
В пресс-службе Тюменского государственного университета сообщили, что ученые вуза разрабатывают экспериментальную установку для переработки попутного нефтяного газа. Проект, реализуемый в рамках программы «Приоритет-2030», направлен на получение жидких углеводородов и создание энергосберегающей технологии глубокой переработки.
Над проектом работает международная команда специалистов из России, Сирии и Мексики. Они занимаются моделированием каталитических процессов и созданием новых катализаторов. Для исследований университет использует современное оборудование для физико-химического анализа и специальное программное обеспечение, отметили в пресс-службе.
В рамках проекта уже собрана лабораторная установка для испытания катализаторов, проведено моделирование газовых потоков и разработана проектная документация. Дополнительно создана энергосберегающая технология гидрогенолиза и методика подбора катализаторов с применением машинного обучения, эффективность которой подтверждена экспериментально.