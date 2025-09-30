Российские ученые создадут технологию переработки попутного газа

Над проектом работает международная команда специалистов из России, Сирии и Мексики. Они занимаются моделированием каталитических процессов и созданием новых катализаторов. Для исследований университет использует современное оборудование для физико-химического анализа и специальное программное обеспечение, отметили в пресс-службе.

В рамках проекта уже собрана лабораторная установка для испытания катализаторов, проведено моделирование газовых потоков и разработана проектная документация. Дополнительно создана энергосберегающая технология гидрогенолиза и методика подбора катализаторов с применением машинного обучения, эффективность которой подтверждена экспериментально.