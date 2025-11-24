Российские ученые создадут тест-систему для диагностики меланомы

Метод использует микросферы для мультиплексного анализа, что заменяет несколько отдельных исследований одним комплексным тестом. Это ускоряет диагностику и повышает ее точность. Технология работает с реальными клиническими образцами кожных образований.

Разработка позволит не только диагностировать заболевание на ранней стадии, но и оценивать индивидуальные генетические риски. Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ и направлен на решение задач национального проекта по увеличению продолжительности жизни.