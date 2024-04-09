Российские ученые создадут тесты для точного лечения рака

Разработка проводится совместно с компанией «Онкобокс», специализирующейся на молекулярной биологии и персонализированной медицине. Ученые утверждают, что новые тесты позволят обнаруживать мутации и геномные изменения в опухолях с высокой точностью, что открывает новые возможности для выбора эффективного лечения даже на поздних стадиях заболевания, отметили в пресс-службе.

По словам главного научного сотрудника института Антона Буздина, новая методика тестирования позволяет находить перспективные схемы лечения «практически в 100% случаев». Она основана не только на анализе ДНК опухоли, но и на профиле активности генов. Это позволяет определить наиболее эффективные стратегии лечения даже в случаях, когда клинически значимые мутации не обнаружены.

Разрабатываемая тест-система также позволит обнаруживать химерные гены, которые могут быть целью для молекулярно нацеленных лекарств. Это открывает новые перспективы в лечении рака и повышает шансы на успешное противодействие опухолевому росту, добавил Буздин.