Российские ученые создадут универсальную вакцину от бетакоронавирусов

Бетакоронавирусы, представляющие собой один из четырех типов коронавирусов, могут инфицировать млекопитающих, включая человека. Природные резервуары этих вирусов — летучие мыши и грызуны. По словам Карповой, ученые стремятся создать универсальную вакцину против бетакоронавирусов, поскольку они имеют высокий потенциал для преодоления межвидового барьера.

Доклинические испытания подтвердили безопасность вакцины и ее способность вызывать иммунный ответ. Испытания проводились на мышах и хомяках. Вакцина основана на растительных вирусах, которые безопасны для человека. При нагревании растительного вируса табачной мозаики ученые создали сферические частицы с улучшенными иммуностимулирующими свойствами, которые притягивают антигены опасных вирусов, отметила Карпова.