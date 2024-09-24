В России
Опубликовано 24 сентября 2024, 16:00
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Российские ученые создадут универсальную вакцину от бетакоронавирусов

Научные испытания идут в МГУ имени Ломоносова
Заведующая кафедрой вирусологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ольга Карпова сообщила, что ученые вуза работают над созданием универсальной вакцины на основе бетакоронавирусов. В настоящее время вакцина проходит доклинические испытания.
Российские ученые создадут универсальную вакцину от бетакоронавирусов

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Бетакоронавирусы, представляющие собой один из четырех типов коронавирусов, могут инфицировать млекопитающих, включая человека. Природные резервуары этих вирусов — летучие мыши и грызуны. По словам Карповой, ученые стремятся создать универсальную вакцину против бетакоронавирусов, поскольку они имеют высокий потенциал для преодоления межвидового барьера.

Доклинические испытания подтвердили безопасность вакцины и ее способность вызывать иммунный ответ. Испытания проводились на мышах и хомяках. Вакцина основана на растительных вирусах, которые безопасны для человека. При нагревании растительного вируса табачной мозаики ученые создали сферические частицы с улучшенными иммуностимулирующими свойствами, которые притягивают антигены опасных вирусов, отметила Карпова.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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