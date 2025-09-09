Российские ученые создали 2D-покрытие для защиты и управления электроникой

Максены представляют собой материалы из атомов переходных металлов и углерода, иногда с добавлением азота, фтора или кислорода. По своим свойствам они близки к металлам и могут эффективно поглощать электромагнитные волны. Особенно хорошо себя показали максены на основе карбида титана, которые ученые использовали для создания нового покрытия.

Исследователи обнаружили, что характеристики таких пленок можно регулировать. Один из способов — объединение их с прозрачными ячейками с ионной жидкостью. При изменении распределения ионов с помощью напряжения меняется уровень поглощения материала, что работает по принципу затемнения в электрохромных окнах. Это позволило достичь эффективности экранирования, значительно превышающей показатели аналогичных покрытий на основе графена.

Другой метод управления связан с использованием лазерных импульсов. Под их воздействием пленки из максенов становятся временно прозрачными для терагерцовых волн.

Сочетание этих технологий делает максены перспективной платформой для будущих систем связи 6G и других устройств, работающих в терагерцовом диапазоне.