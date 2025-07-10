Российские ученые создали 3D-модель самой горячей экзопланеты

Планета расположена в 30 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Её атмосфера разогрета до 4000 градусов и простирается на 300 тысяч километров, что втрое превышает радиус самой планеты.

Как объяснил сотрудник Института лазерной физики Станислав Шарипов, необычный нагрев происходит из-за воздействия вакуумного ультрафиолетового излучения. Оно вызывает ионизацию возбуждённых атомов, создавая дополнительный канал нагрева.

Учёные рассматривают две основные гипотезы происхождения таких планет: формирование планеты из газопылевого облака или миграцию к звезде из других участков космоса.