Российские ученые создали 3D-модель самой горячей экзопланеты

Опубликовано 10 июля 2025, 12:011 мин.
Российские ученые создали 3D-модель самой горячей экзопланетыKELT-9 b разогревается до 4000 градусов
Новосибирские учёные разработали трёхмерную модель атмосферы экзопланеты KELT-9 b — самой горячей в нашей галактике. Эта работа помогает понять механизмы формирования подобных космических объектов.
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Планета расположена в 30 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Её атмосфера разогрета до 4000 градусов и простирается на 300 тысяч километров, что втрое превышает радиус самой планеты.
Как объяснил сотрудник Института лазерной физики Станислав Шарипов, необычный нагрев происходит из-за воздействия вакуумного ультрафиолетового излучения. Оно вызывает ионизацию возбуждённых атомов, создавая дополнительный канал нагрева.
Учёные рассматривают две основные гипотезы происхождения таких планет: формирование планеты из газопылевого облака или миграцию к звезде из других участков космоса.