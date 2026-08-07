Российские ученые создали алгоритм для мини-БПЛА со «шмелиным» полетом

Опубликовано 07 августа 2026, 19:591 мин.
Российские ученые создали алгоритм для мини-БПЛА со «шмелиным» полетомСистема помогает роботу сохранять устойчивость
Ученые из МФТИ и Сколтеха разработали алгоритм управления для миниатюрных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с машущими крыльями. Решение основано на принципах полета шмеля и помогает устройству сохранять равновесие при воздействии порывов ветра, пишут «Известия».
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По словам доцента кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ, руководителя исследовательской группы Центра ИИ Сколтеха Николая Ефанова, была создана вычислительная среда для проверки систем управления в условиях турбулентных потоков. Работоспособность алгоритма подтвердили на цифровой модели, следующим этапом станет создание физического прототипа.
Такие роботы могут использоваться для обследования завалов после чрезвычайных ситуаций, опыления растений в закрытых агрокомплексах и мониторинга. Одной из главных проблем разработки остается источник питания: современные аккумуляторы слишком тяжелы для миниатюрных устройств. Возможным вариантом рассматривается внешнее питание по проводу.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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