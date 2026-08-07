Российские ученые создали алгоритм для мини-БПЛА со «шмелиным» полетом

По словам доцента кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ, руководителя исследовательской группы Центра ИИ Сколтеха Николая Ефанова, была создана вычислительная среда для проверки систем управления в условиях турбулентных потоков. Работоспособность алгоритма подтвердили на цифровой модели, следующим этапом станет создание физического прототипа.

Такие роботы могут использоваться для обследования завалов после чрезвычайных ситуаций, опыления растений в закрытых агрокомплексах и мониторинга. Одной из главных проблем разработки остается источник питания: современные аккумуляторы слишком тяжелы для миниатюрных устройств. Возможным вариантом рассматривается внешнее питание по проводу.