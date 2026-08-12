Российские ученые создали алгоритм для поиска мишеней рака кишечника

Метод учитывает взаимодействие ДНК и РНК, активность генов и расположение суперэнхансеров, которые могут усиливать работу генов. Исследователи проверили подход на длинной некодирующей РНК SNHG1, число копий которой повышается при этих видах рака.

Алгоритм выделил 12 потенциальных генов-мишеней. Их активность была выше в опухолевой ткани пациентов и коррелировала с уровнем SNHG1, отметили в пресс-службе.

Среди найденных участков оказался ген TOP1, уже используемый как мишень при химиотерапии рака прямой и толстой кишки. Ученые считают, что метод позволит быстрее выбирать направления для экспериментальной проверки новых противоопухолевых препаратов.