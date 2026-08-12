Российские ученые создали алгоритм для поиска мишеней рака кишечника

Опубликовано 12 августа 2026, 23:561 мин.
Российские ученые создали алгоритм для поиска мишеней рака кишечникаМетод выявляет перспективные гены за несколько часов
В пресс-службе Центрального университета сообщили, что ученые разработали вычислительный метод для поиска генов, связанных с развитием рака прямой и толстой кишки. Алгоритм позволяет получить проверяемые гипотезы за несколько часов вычислений.
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Метод учитывает взаимодействие ДНК и РНК, активность генов и расположение суперэнхансеров, которые могут усиливать работу генов. Исследователи проверили подход на длинной некодирующей РНК SNHG1, число копий которой повышается при этих видах рака.
Алгоритм выделил 12 потенциальных генов-мишеней. Их активность была выше в опухолевой ткани пациентов и коррелировала с уровнем SNHG1, отметили в пресс-службе.
Среди найденных участков оказался ген TOP1, уже используемый как мишень при химиотерапии рака прямой и толстой кишки. Ученые считают, что метод позволит быстрее выбирать направления для экспериментальной проверки новых противоопухолевых препаратов.