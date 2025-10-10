Российские ученые создали алгоритм для поиска нелогичных изображений

Современные системы компьютерного зрения эффективно распознают отдельные объекты, но не всегда способны оценить их смысловую совместимость. Новая технология восполняет этот пробел, проверяя логическую согласованность всех элементов изображения.

По словам руководителя группы «Вычислительная семантика» в AIRI и группы NLP в Сколтехе, доктора компьютерных наук Александра Панченко, человеческий мозг автоматически обнаруживает несоответствия, опираясь на накопленные знания об окружающем мире. Для искусственного интеллекта такая задача долгое время оставалась сложной.

Потенциальные области применения алгоритма включают мониторинг интернет-контента.