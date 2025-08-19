Российские ученые создали алгоритм ранней диагностики склеродермии

Исследования ведутся более 15 лет на кафедре факультетской терапии имени академика Нестерова. С 2022 года ученые сосредоточились на изучении кардиальной автономной дисфункции при этом аутоиммунном заболевании.

Алгоритм диагностики включает три этапа. Сначала пациенты заполняют международный опросник COMPASS-31, адаптированный для российских больных. Затем проводятся клинические тесты, включая ортостатическую пробу и пробу с глубоким дыханием. Завершающий этап — инструментальная диагностика с анализом вариабельности сердечного ритма.

Ученые уже завершили ключевой этап работы: сформировали контрольные группы, обработали данные и опубликовали первые результаты. Сейчас исследования расширяются на другие ревматические заболевания, включая ревматоидный артрит и псориатический артрит.

Разработанный метод особенно важен, так как вегетативные нарушения часто приводят к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям.