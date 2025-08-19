В России
Опубликовано 19 августа 2025, 19:46
Российские ученые создали алгоритм ранней диагностики склеродермии

Методика поможет выявлять болезнь до появления симптомов
В пресс-службе Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова сообщили, что ученые вуза разработали новый подход к диагностике вегетативных нарушений у пациентов с системной склеродермией. Разработанная методика позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях и подбирать индивидуальное лечение.
Исследования ведутся более 15 лет на кафедре факультетской терапии имени академика Нестерова. С 2022 года ученые сосредоточились на изучении кардиальной автономной дисфункции при этом аутоиммунном заболевании.

Алгоритм диагностики включает три этапа. Сначала пациенты заполняют международный опросник COMPASS-31, адаптированный для российских больных. Затем проводятся клинические тесты, включая ортостатическую пробу и пробу с глубоким дыханием. Завершающий этап — инструментальная диагностика с анализом вариабельности сердечного ритма.

Ученые уже завершили ключевой этап работы: сформировали контрольные группы, обработали данные и опубликовали первые результаты. Сейчас исследования расширяются на другие ревматические заболевания, включая ревматоидный артрит и псориатический артрит.

Разработанный метод особенно важен, так как вегетативные нарушения часто приводят к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям.