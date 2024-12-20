Российские ученые создали алгоритмы для анализа движения глаз

Новый инструмент позволит не только повторять уже известные методы, но и создавать более мощные модели для исследований. По словам Антона Суркова, младшего научного сотрудника НИУ ВШЭ, библиотека будет полезна в таких областях, как маркетинг, диагностика когнитивных процессов и разработка пользовательских интерфейсов и нейроинтерфейсов.

С помощью айтрекеров ученые изучают поведение людей и реакции их нервной системы на различные стимулы. Алгоритмы, которые разработали российские ученые, анализируют видеозаписи, фиксируя моменты, когда глаза фокусируются на определенных объектах, а также вычисляют длительность фиксации и скорость переключения внимания.