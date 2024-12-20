Российские ученые создали алгоритмы для анализа движения глаз

Опубликовано 20 декабря 2024, 20:571 мин.
Российские ученые создали алгоритмы для анализа движения глазНовая библиотека улучшит исследования в маркетинге и медицине
Ученые из России создали набор алгоритмов для анализа данных с айтрекеров — устройств, фиксирующих движение глаз. Эта разработка, опубликованная в открытом доступе, значительно упростит работу ученых и специалистов, исследующих поведение человека с помощью технологии отслеживания движений глаз.
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Новый инструмент позволит не только повторять уже известные методы, но и создавать более мощные модели для исследований. По словам Антона Суркова, младшего научного сотрудника НИУ ВШЭ, библиотека будет полезна в таких областях, как маркетинг, диагностика когнитивных процессов и разработка пользовательских интерфейсов и нейроинтерфейсов.
С помощью айтрекеров ученые изучают поведение людей и реакции их нервной системы на различные стимулы. Алгоритмы, которые разработали российские ученые, анализируют видеозаписи, фиксируя моменты, когда глаза фокусируются на определенных объектах, а также вычисляют длительность фиксации и скорость переключения внимания.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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